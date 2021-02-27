Venerato: "Ramadani sarà in Italia la settimana prossima. Nessuna preclusione a trattare con il Napoli"

Le parole di Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato molto vicino al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare delle voci relative al futuro di Maurizio Sarri, accostato più volte nelle ultime settimane a Fiorentina e Napoli. Ecco le sue parole:

"Ho conferme in merito alla partenza di Ramadani per l'Italia la prossima settimana, so che si farà un giro a Napoli per parlare di Maksimovic e Koulibaly. E di conseguenza non escludo una chiacchiera col Napoli anche su Sarri, essendo suo procuratore: l'allenatore, di cui si parla anche in chiave Roma e Firenze, non ha preclusioni nel trattare con De Laurentiis, a patto che i programmi futuri siano chiari. Poi viene l'aspetto economico".

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