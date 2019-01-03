Venerato: "La Fiorentina sta pensando di interrompere il prestito di Pjaca"
Cito Verenato, noto giornalista, ha parlato a Radio Sportiva delle dinamiche di mercato in casa Fiorentina, lanciando una grossa indiscrezione su Pjaca. Ecco le sue parole:"La Fiorentina cerca un cent...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 18:12
Cito Verenato, noto giornalista, ha parlato a Radio Sportiva delle dinamiche di mercato in casa Fiorentina, lanciando una grossa indiscrezione su Pjaca. Ecco le sue parole:
"La Fiorentina cerca un centrocampista. Diawara impossibile, Rog piace ma c'è anche il Parma. Per il croato può esserci spazio se venisse concessa una prelazione per Chiesa. Per quanto riguarda Pjaca, la Fiorentina sta valutando anche l'ipotesi di interrompere il prestito".