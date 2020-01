Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Ciro Venerato: “Il Bologna ha meritato il pareggio. Mi dispiace per Iachini, poteva partire bene. La Fiorentina ha troppa qualità per la posizione che occupa in classifica, si riprenderà sicuramente. Iachini è la persona giusta per mettere in sesto la viola. Ha vinto diversi campionati pertanto non sa solamente difendersi, serve equilibrio”.