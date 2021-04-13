Venerato: "Vlahovic non è come Chiesa e potrebbe rimanere. La Fiorentina però deve alzare l'offerta per il rinnovo"

L'esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato del rinnovo di Vlahovic

Ai microfono di Lady Radio ha parlato l'esperto di mercato RAI, Ciro Venerato:

"E’ tutto molto aperto su Vlahovic, mentre Milenkovic se ne andrà in estate. L’attaccante ha un anno in più di contratto e la Fiorentina sta cercando di farlo prolungare. Mi risulta di un’offerta da 2 milioni netti formulata dal club viola, ma non bastano. La Roma ne ha proposti 3 al suo entourage e con le recenti prestazioni gli estimatori stanno aumentando, anche United e Liverpool lo stanno osservando. Non sono però così pessimista sulla sua possibile permanenza a Firenze, a differenza di quanto si era ormai capito per Chiesa."