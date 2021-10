Venerato: “La Fiorentina chiede 90 milioni per Vlahovic. Lo vogliono i top club, ma non a quella cifra”

Il giornalista di RAI SPORT Ciro Venerato, ha parlato alla Domenica Sportiva delle novità su Dusan Vlahovic:

“Il divorzio è ufficialmente sancito, il giocatore ha rinunciato a una proposta davvero importante per il rinnovo del contratto. La Fiorentina chiede 90 milioni per il suo gioiello. Juventus, Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham faranno di tutto per prenderlo, ma non a gennaio e non a quelle cifre”.

