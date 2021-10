L’ira di Courtois: “Non siamo robot, troppe partite provocano infortuni. Le vacanze sono poche”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Thibaut Courtois è esploso al termine della finalina di Nations League contro l’Italia. Il portiere del Real Madrid si è scagliato duramente contro UEFA e FIFA, colpevoli di pensare solo ai guadagni, mettendo in secondo piano il benessere dei giocatori. Le sue dichiarazioni:

“Questa partita per il terzo e il quarto posto è una partita organizzata per soldi e dobbiamo essere onesti. L’abbiamo giocata perché per la UEFA sono soldi extra. Guardate quanto sono cambiate le formazioni di entrambe le squadre. Se entrambe le squadre fossero state in finale, avrebbero giocato altre persone. Questo dimostra solo che giochiamo troppo.”

“È un male che non si parli dei giocatori. E ora si dice che ci sarà un Campionato Europeo e un Mondiale ogni anno. Quando riposeremo? Mai. Non siamo robot! Ci sono sempre più partite e meno riposo per noi ma nessuno si preoccupa di noi. Ci facciamo male e ci infortuniamo.”

“L’anno prossimo abbiamo una Coppa del Mondo a novembre, poi dobbiamo giocare di nuovo fino alla fine di giugno. Tre settimane di vacanza non bastano per giocare 12 mesi ai massimi livelli. Se stiamo zitti, non cambierà nulla”.

