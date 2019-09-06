Venerato: "Montella non mi convince. La Fiorentina ha richiesto Politano ma Conte non ha voluto cederlo"
Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss dall'esperto di calciomercato Ciro Venerato sulla Fiorentina: "Il mercato viola mi è piaciuto, il punto interrogativo resta su Montella, è d...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 18:41
Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss dall'esperto di calciomercato Ciro Venerato sulla Fiorentina: "Il mercato viola mi è piaciuto, il punto interrogativo resta su Montella, è diverso rispetto a quello che amavo a Catania e della prima Fiorentina. Dai tempi della Samp non mi convince più. Conte vede Politano come seconda punta, ma l'esterno non può farlo. La Fiorentina l'ha richiesto ma il tecnico si è opposto alla sua cessione".