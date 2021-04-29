Venerato: "Gattuso non è convinto della Fiorentina. Accetterebbe solo una squadra rifatta ex novo"
Le parole di Ciro Venerato su Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss
Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della possibilità di vedere Gennaro Gattuso, attuale allenatore del Napoli, sulla panchina della Fiorentina per la stagione 2021-2022. Ecco le sue parole:
"Gattuso non è convinto di accettare la Fiorentina. Direbbe sì solo con una squadra rifatta ex novo. Soprattutto a centrocampo. Servirebbero 7-8 acquisti da parte di Commisso per costruire una formazione a sua immagine e somiglianza. Per ora Gattuso sta temporeggiando ed è per questo che i viola sono tornati a pensare a De Zerbi, ma l'opzione Shakhtar Donetsk è molto concreta".
LEGGI ANCHE:
VLAHOVIC VUOLE RESTARE, INTESA CON COMMISSO. PROBLEMA RAMADANI. CHIESTA FIORENTINA DA EUROPA
https://www.labaroviola.com/vlahovic-vuole-restare-intesa-con-commisso-problema-ramadani-chiesta-fiorentina-da-europa/138577/