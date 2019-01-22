Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"
Ciro Venerato, giornalista Rai, ha così parlato degli sviluppi delle situazioni di mercato in casa viola sia in entrata che in uscita."Giovedì Ramadani sarà in Italia. Pjaca ha mostrato gradimento per...
Ciro Venerato, giornalista Rai, ha così parlato degli sviluppi delle situazioni di mercato in casa viola sia in entrata che in uscita.
"Giovedì Ramadani sarà in Italia. Pjaca ha mostrato gradimento per il Genoa, per la Juventus non ci sono problemi, l’ultima parola spetta però alla Fiorentina. Sul croato c’è stato un interessamento anche dall' Inghilterra sponda Newcastle. Gagliardini? Nessun segnale dall’Inter, resterà in nerazzurro almeno fino a fine stagione. Badelj ha chiesto la cessione, ma la Lazio non lo lascia partire a costo zero. Tornerebbe volentieri a Firenze, l’agente ne riparlerà con Corvino, staremo a vedere.