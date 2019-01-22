Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha così parlato degli sviluppi delle situazioni di mercato in casa viola sia in entrata che in uscita."Giovedì Ramadani sarà in Italia. Pjaca ha mostrato gradimento per...

A cura di Redazione Labaroviola 22 gennaio 2019 18:24

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