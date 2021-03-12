Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"

Il giornalista della Radio Ciro Venerato ha parlato alla radio del Napoli, tra i discorsi sul futuro anche quello di Giuntoli, ds azzurro

Il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro di alcune colonne del Napoli, queste le sue parole: "Il futuro a Napoli di alcuni componenti è ancora tutto in bilico, Gattuso sicuramente non rinnoverà e non resterà. Per Giuntoli invece ci sono varie possibilità, tra cui la Fiorentina, che cambierà direttore sportivo cosi come Juventus e Milan"

IACHINI TORNA A PARLARE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/iachini-con-me-media-da-europa-io-difensivista-assurdo-dirlo-con-commisso-ottimo-rapporto/133493/