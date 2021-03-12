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Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"

Il giornalista della Radio Ciro Venerato ha parlato alla radio del Napoli, tra i discorsi sul futuro anche quello di Giuntoli, ds azzurro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2021 13:04
Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo" - (ARCHIVIO) Il direttore sportivo del Carpi, Cristiano Giuntoli, prima della partita del campionato di serie B Carpi-Bologna allo stadio Sandro Cabassi di Carpi (Mo), in una immagine del 01 aprile 2015. ANSA/ELISABETTA BARACCHI
(ARCHIVIO) Il direttore sportivo del Carpi, Cristiano Giuntoli, prima della partita del campionato di serie B Carpi-Bologna allo stadio Sandro Cabassi di Carpi (Mo), in una immagine del 01 aprile 2015. ANSA/ELISABETTA BARACCHI
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Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"

Il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro di alcune colonne del Napoli, queste le sue parole: "Il futuro a Napoli di alcuni componenti è ancora tutto in bilico, Gattuso sicuramente non rinnoverà e non resterà. Per Giuntoli invece ci sono varie possibilità, tra cui la Fiorentina, che cambierà direttore sportivo cosi come Juventus e Milan"

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