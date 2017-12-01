Venerato: "Napoli interverrebbe sul mercato solo per Chiesa, ma è molto richiesto. Cercato anche Bernardeschi..."

Ciro Venerato, giornalista attivo sul fronte Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del mercato dei partenopei e dell'interesse per Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Al 99% il Napo...

Ciro Venerato, giornalista attivo sul fronte Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del mercato dei partenopei e dell'interesse per Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Al 99% il Napoli non dovrebbe fare più nulla, ma quell’1% potrebbe portare gli azzurri a cercare un esterno destro offensivo. La priorità è Chiesa, ma è un giocatore molto richiesto: su di lui ci sono tanti club tra i quali la Juve, se dovesse vendere Cuadrado, l’Inter, la Roma ed il PSG. Dopo di lui nell’elenco ci sono Berardi, Castillejo, Verdi ed anche Bernardeschi. Con quest’ultimo il Napoli ha fatto un pourparler con il suo entourage ma, a causa dell’alto costo dello stipendio, la cosa è morta lì". Le dichiarazioni sono riportate da Napolisoccer.net.