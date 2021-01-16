Dal centro sportivo, tridente Callejon - Ribery - Vlahovic. Possibile esclusione di Castrovilli, gioca Pulgar?

La probabile formazione della Fiorentina in vista della partita contro il Napoli, recuperano gli acciaccati Pezzella e Borja Valero e torna disponibile Ribery

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Prandelli dovrebbe scegliere il tridente contro il Napoli nella partita di domani allo stadio Maradona alle ore 12.30, infatti dal primo minuto Vlahovic dovrebbe essere affiancato ai suoi lati da Callejon e Ribery. In difesa resta il dubbio tra Martinez Quarta e Pezzella, titolari invece sia Milenkovic che Igor. A centrocampo possibile l'esclusione di Castrovilli, secondo quanto riportato dalla Radio, con Pulgar e Amrabat titolari

PRANDELLI A SPORTWEEK: "ECCO COME ANDO IL MIO ADDIO"

https://www.labaroviola.com/prandelli-della-valle-accasarono-nazionale-non-ho-lasciato-fiorentina/127474/