Gervinho in contropiede gela la Fiorentina: 0-1 al Franchi al 40'
Parma in vantaggio: Chiesa in fase offensiva è fin troppo lezioso nella manovra e perde un sanguinosissimo pallone che viene scaraventato sull'out di sinistra per Gervinho che si invola verso la porta...
A cura di Gabriele Caldieron
03 novembre 2019 19:31
Parma in vantaggio: Chiesa in fase offensiva è fin troppo lezioso nella manovra e perde un sanguinosissimo pallone che viene scaraventato sull'out di sinistra per Gervinho che si invola verso la porta e batte Dragowski con "lo scavetto" 0-1.