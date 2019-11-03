Gervinho in contropiede gela la Fiorentina: 0-1 al Franchi al 40'

Parma in vantaggio: Chiesa in fase offensiva è fin troppo lezioso nella manovra e perde un sanguinosissimo pallone che viene scaraventato sull'out di sinistra per Gervinho che si invola verso la porta...

Parma in vantaggio: Chiesa in fase offensiva è fin troppo lezioso nella manovra e perde un sanguinosissimo pallone che viene scaraventato sull'out di sinistra per Gervinho che si invola verso la porta e batte Dragowski con "lo scavetto" 0-1.