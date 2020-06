Risultati, Parma Inter 1-2. I nerazzurri rimontando nel finale. I ducali restano a +8 dalla Fiorentina. La cronaca

Partita vivace e divertente al Tardini con il Parma che passa in vantaggio nella prima frazione ma subisce il ritorno nerazzurro nei minuti finali di gara. Peccato per i ragazzi di mister D’Aversa che pagano troppo caro la stanchezza degli ultimi minuti di gara.

Prima frazione in favore del Parma che imbriglia la formazione di Antonio Conte e riesce a presentarsi spesso e volentieri davanti ad Handanovic. Prima Gervinho fallisce un tap in che termina a lato di poco, poi lo stesso ivoriano si fa perdonare: gran lancio di Kucka alle spalle del terzo difensivo nerazzurro, aggancio di Gervinho che rientra su Candreva e poi deposita alle spalle di Handanovic. Pochi minuti e l’occasione ghiotta è sui piedi di Cornelius, ma il danese spara alto.

Continua a leggere dopo la pubblicità

Nella ripresa parte forte l’Inter alla ricerca del pari ma i crociati si difendono con ordine e danno spazio alle tre frecce offensive per rapide ripartenze che però non trovano la rete del raddoppio. L’ingresso di Sanchez cambia il ritmo nerazzurro ed a cinque minuti dal termine De Vrji approfitta di una sponda di Lautaro Martinez per trovare il pareggio. Polemiche crociate e rosso per Juraj Kucka. Passano sessanta secondi ed è l’ex Alessandro Bastoni a trovare la rete del 2 a 1 che beffa i crociati. Cronaca riportata TuttoMercatoWeb