Notizie De Vrij Fiorentina

Nazione: “Fiorentina pronta a prendere De Vrij se chiederà la cessione all’Inter”
11 gennaio 2026 09:23
Nazione rivela: "De Vrij in ottica Mondiale potrebbe chiedere la cessione all'Inter. Fiorentina interessata"
10 gennaio 2026 09:58
Nazione: “Dragusin? Complicato. Fiorentina su De Vrij, da capire le intenzioni dell’olandese”
09 gennaio 2026 09:53
Nazione: “L’Inter potrebbe offrire De Vrij come contropartita parziale per arrivare a Dodò”
08 gennaio 2026 09:51
Dodò non è incedibile. Tuttosport: “L’Inter lo vuole ed offre alla Fiorentina De Vrij e Asllani”
07 gennaio 2026 09:22
Nazione rivela: “Per la difesa a Vanoli potrebbe piacere De Vrij, in scadenza di contratto con l’Inter”
09 dicembre 2025 09:00
Ascari: "Servono giocatori pronti all'uso per la salvezza. In difesa serve personalità, prenderei De Vrij"
01 dicembre 2025 15:15
De Vrij: "La Fiorentina è temibile. Questa gara è fondamentale per il nostro percorso, siamo carichi"
28 gennaio 2024 20:15
De Vrij ci crede: "Non sarà facile con la Fiorentina, ma vogliamo tornare a vincere. Fiducioso per i 3 punti"
01 aprile 2023 17:23
Gazzetta, Inter su Milenkovic: servono 15 milioni per strapparlo alla Fiorentina
18 marzo 2022 08:55
Risultati, Parma Inter 1-2. I nerazzurri rimontando nel finale. I ducali restano a +8 dalla Fiorentina. La cronaca
29 giugno 2020 08:51
Diks: "L'infortunio al ginocchio é stato curato male dalla Fiorentina e dall'Empoli"
09 giugno 2020 20:06
Gol Simeone o autogol? La Lega Calcio ha deciso, decisivo il tocco di De Vrij, è autogol
24 febbraio 2019 21:06
De Vrij: "Chiesa è un giocatore fortissimo ma tutti i calciatori viola sono validi"
25 settembre 2018 20:12
Inter, che colpo! Preso De Vrij a parametro zero, i dettagli dell'accordo
10 maggio 2018 15:55
FIORENTINA SOTTO 1-0 ALL'INTERVALLO, DECISIVA LA RETE DI DE VRIJ ALL'OLIMPICO. VIOLA SPENTI...
26 novembre 2017 18:38
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