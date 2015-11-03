Labaro Viola

Notizie De Vrij Fiorentina

Nazione: “Fiorentina pronta a prendere De Vrij se chiederà la cessione all’Inter”

11 gennaio 2026 09:23

Nazione rivela: "De Vrij in ottica Mondiale potrebbe chiedere la cessione all'Inter. Fiorentina interessata"

10 gennaio 2026 09:58

Nazione: “Dragusin? Complicato. Fiorentina su De Vrij, da capire le intenzioni dell’olandese”

09 gennaio 2026 09:53

Nazione: “L’Inter potrebbe offrire De Vrij come contropartita parziale per arrivare a Dodò”

08 gennaio 2026 09:51

Dodò non è incedibile. Tuttosport: “L’Inter lo vuole ed offre alla Fiorentina De Vrij e Asllani”

07 gennaio 2026 09:22

Nazione rivela: “Per la difesa a Vanoli potrebbe piacere De Vrij, in scadenza di contratto con l’Inter”

09 dicembre 2025 09:00

Ascari: "Servono giocatori pronti all'uso per la salvezza. In difesa serve personalità, prenderei De Vrij"

01 dicembre 2025 15:15

De Vrij: "La Fiorentina è temibile. Questa gara è fondamentale per il nostro percorso, siamo carichi"

28 gennaio 2024 20:15

De Vrij ci crede: "Non sarà facile con la Fiorentina, ma vogliamo tornare a vincere. Fiducioso per i 3 punti"

01 aprile 2023 17:23

Gazzetta, Inter su Milenkovic: servono 15 milioni per strapparlo alla Fiorentina

18 marzo 2022 08:55

Risultati, Parma Inter 1-2. I nerazzurri rimontando nel finale. I ducali restano a +8 dalla Fiorentina. La cronaca

29 giugno 2020 08:51

Diks: "L'infortunio al ginocchio é stato curato male dalla Fiorentina e dall'Empoli"

09 giugno 2020 20:06

Gol Simeone o autogol? La Lega Calcio ha deciso, decisivo il tocco di De Vrij, è autogol

24 febbraio 2019 21:06

De Vrij: "Chiesa è un giocatore fortissimo ma tutti i calciatori viola sono validi"

25 settembre 2018 20:12

Inter, che colpo! Preso De Vrij a parametro zero, i dettagli dell'accordo

10 maggio 2018 15:55

FIORENTINA SOTTO 1-0 ALL'INTERVALLO, DECISIVA LA RETE DI DE VRIJ ALL'OLIMPICO. VIOLA SPENTI...

26 novembre 2017 18:38

La stella della Lazio Stefan De Vrij sceglie e si gode Firenze per passare i giorni liberi dal campionato

08 novembre 2017 14:02

Archivio

Esplora l'archivio di De Vrij

Sett. 2
Sett. 50 Sett. 49
Sett. 4
Sett. 13
Sett. 11
Sett. 27 Sett. 24
Sett. 8
Sett. 39 Sett. 19
Sett. 47 Sett. 45