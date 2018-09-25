De Vrij: "Chiesa è un giocatore fortissimo ma tutti i calciatori viola sono validi"
Queste le parole di Stefan De Vrij prima di Inter-Fiorentina: "Abbiamo dimostrato carattere in queste ultime gare. Abbiamo creduto fino alla fine in ogni partita. C'è ancora tanta strada da fare, Chie...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 20:12
Queste le parole di Stefan De Vrij prima di Inter-Fiorentina: "Abbiamo dimostrato carattere in queste ultime gare. Abbiamo creduto fino alla fine in ogni partita. C'è ancora tanta strada da fare, Chiesa è un giocatore fortissimo, ha gamba e possiede un bel tiro e un bel cross. Ma anche gli altri viola sono degli ottimi giocatori".