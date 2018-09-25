De Vrij: "Chiesa è un giocatore fortissimo ma tutti i calciatori viola sono validi"

Queste le parole di Stefan De Vrij prima di Inter-Fiorentina: "Abbiamo dimostrato carattere in queste ultime gare. Abbiamo creduto fino alla fine in ogni partita. C'è ancora tanta strada da fare, Chie...

Queste le parole di Stefan De Vrij prima di Inter-Fiorentina: "Abbiamo dimostrato carattere in queste ultime gare. Abbiamo creduto fino alla fine in ogni partita. C'è ancora tanta strada da fare, Chiesa è un giocatore fortissimo, ha gamba e possiede un bel tiro e un bel cross. Ma anche gli altri viola sono degli ottimi giocatori".