Gazzetta, Inter su Milenkovic: servono 15 milioni per strapparlo alla Fiorentina

De Vrij non rinnova con l'Inter, l'idea dei nerazzurri è Milenkovic

Nikola Milenkovic è da sempre nei pensieri dell'AD dell'Inter Marotta. La novità è che è tornato su nelle gerarchie mentre si allontana il rinnovo di De Vrij, in scadenza nel 2023. Milenkovic lo scorso anno poteva andarsene invece ha allungato di un anno il suo contratto. Su di lui c'erano solo un paio di club in Premier League. Al Franchi sono apparsi gli osservatori dello United. L'Inter osserva visto che è un investimento fattibile, 15 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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