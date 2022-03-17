Mourinho frecciata a Sarri: "C'è chi esce dall'Europa per fumare durante la settimana e chi va avanti"

La Roma di Mourinho ha passato il turno in Europa e domenica incontrerà la Lazio di Sarri in campionato nel derby della capitale

Josè Mourinho, tecnico della Roma, analizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio col Vitesse: “Si aspetta più qualità da parte di tutti, qualcuno va a casa per fortuna noi siamo al sorteggio per i quarti. Abbiamo limiti però se qualche mese fa tutti parlavano della nostra incapacità di controllare risultati come con la Juve o altre partite in questo momento si parla dell’opposto, della nostra capacità di resistere alla pressione degli ultimi minuti. E’ una nostra qualità eterna, sono già quasi dieci partite senza sconfitte.

Sull’1-0 loro eravamo in una situazione di rischio, potevamo accontentarci dei supplementari per avere più spazi invece abbiamo cercato di chiuderla. Pero loro sono stati molto bravi , non conoscevo il loro allenatore che è bravissimo. Hanno giocato una partita fantastica, mettendoci in difficoltà. Dobbiamo dare credito a loro, sono contento per il passaggio del turno. Non sono contento perchè abbiamo giocato con tanti titolari che sfideranno la Lazio mentre Sarri si sta fumando la sua sigaretta".

Andava giocata così?

"Abbiamo preparato la partita con un unico obiettivo che era vincere e non controllare la gara. Mi è sembrato che fino all’1-0 che è stato un gol fantastico non abbiamo rischiato praticamente niente. All’intervallo ho detto di pensare alle palle inattive, alla loro profondità e alla perdita del pallone. Abbiamo avuto problemi solo nella terza perché gli attaccanti le hanno perse tutte, a centrocampo e nelle uscite lo stesso. Non è stata una bella partita sul piano tecnico, però abbiamo difeso bene.

I tre centrali hanno fatto bene. E’ stata una partita giocata al limite, El Shaarawy ha giocato da terzo attaccante e non da quinto. Non abbiamo avuto paura. Forse non abbiamo meritato al cento per cento stasera però nelle due partite sì. Adesso pensiamo al derby con tutto il rispetto per Sarri che fuma la sua sigaretta mentre io vado al campo per pensare a come batterli".

SCONCERTI PARLA DI CABRAL

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