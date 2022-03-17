Sconcerti: "Se Cabral non è in condizione dopo un mese e mezzo qualcuno non sa fare il suo lavoro"

L'ex dirigente della Fiorentina e giornalista, Mario Sconcerti ha risposto alle osservazioni dei tifosi viola

Mario Sconcerti ha parlato della situazione in casa Fiorentina a due giorni dalla sfida contro l'Inter di San Siro, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Ho una Coppa Italia vinta da dirigente della Fiorentina, non vorrei essere ancora l'ultimo ad aver vinto un trofeo con la Fiorentina, spero che ci tocchi quest'anno. Stadio di proprietà? Nell'incasso di una società conta il patrimonio, guardate l'Atalanta, è stata pagata 500 milioni perchè ha un centro sportivo e uno stadio di cui ha l'esclusiva. Molti sbagliano a pensare che uno stadio vuoto senza calcio sia una perdita, non è cosi, ci puoi fare qualsiasi cosa dentro, lo stadio Olimpico guadagna anche quando Roma e Lazio non giocano.

C'erano alcuni stadi che visti in fotografia mi piacevano di più, ma non importa, è solo l'aspetto di uno stadio. Se farei lo scambio Kumbulla-Castrovilli? No, per carità, uno fa il panchinaro a Roma e gioca in difesa, Castrovilli da noi è un titolare.

Piatek o Cabral? In prospettiva Cabral, abbiamo sottovalutato che in Svizzera ci sono 50 giorni di sospensione, però non voglio sentire parlare di mancanza di condizione, si sta allenando da un mese e mezzo, in un questo tempo andrebbero tutti in condizione, se cosi fosse dobbiamo iniziare a guardarci intorno, perchè c'è qualcuno che non fa bene il suo lavoro.

Cambiamo spesso gli esterni perchè non ci sono giocatori che stanno convincendo fino in fondo, come per esempio tra Ikonè e Sottil, Italiano li alterna perchè fondamentalmente non gliene piace uno.

La Fiorentina gioca bene quando gioca veloce, adesso è un mese che non accade. Contro la Juventus abbiamo tenuto sempre noi la palla ma la Juventus sapeva benissimo quello che avremmo fatto. Ho qualche dubbio per il ritorno di Coppa Italia. Dobbiamo essere molto più veloci" conclude Sconcerti.

BONAVENTURA NON SI E' ALLENATO, DUNCAN PRENDE IL SUO POSTO?

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