La Fiorentina si allena ma Bonaventura non c'è, contro l'Inter gioca Duncan al suo posto

Non c'è Jack Bonaventura con il resto della squadra per il terzo giorno consecutivo nell'allenamento svolto al Franchi, si scalda Duncan

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, anche oggi Jack Bonaventura non si è allenato con il resto della squadra che ha svolto l'allenamento sul campo del Franchi a due giorni dalla gara di Milano. A questo punto è sempre più difficile pensarlo titolare contro l'Inter sabato a San Siro, al suo posto probabile che giochi Duncan con Castrovilli spostato sul centro destra del centrocampo.

FLACHI PARLA DELLA FIORENTINA E NON SOLO

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