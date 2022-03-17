Flachi risponde: "Differenza tra Allegri e Iachini sono i giocatori che allenano ma Max non è scarso"

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi, fiorentino e tifoso viola, ha risposto alle domande dei tifosi

Francesco Flachi, a due giorni dalla sfida contro l'Inter di San Siro, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, le sue parole:

"Penso che la Fiorentina abbia cambiato qualcosa a livello di gioco dopo l'uscita di Vlahovic, c'è un cambiamento, adesso anche Torreira si inserisce in area per fare gol, ci mancano gol degli esterni ma è un caso particolare perchè sono anche bravi. Bisogna dare tempo a Nico e Ikonè, vengono da un calcio diverso, quest'anno è come se sia un provino per il prossimo anno, devono capire quando attaccare, quando dare la palla, quando portarla, quando fare la giocata.

Se iniziano a capire questo sono convinto che diventeranno giocatori importanti. Siamo preparati per raggiungere gli obiettivi anno dopo anno, accumuli esperienza che è anche molto importante. Partirei con Ikonè e Nico titolari contro l'Inter, hanno l'estro e mettono in difficoltà l'Inter nell'uno contro uno. Saponara invece aiuta maggiormente il centrocampo.

Fiorentina in vendita? Mi auguro che siano fake news quelle che dicono che Commisso vuole vendere, ha passione ed è importante per noi.

Qual è la differenza tra Allegri e Iachini? La differenza sono i giocatori che allenano. Vlahovic gli ha portato dei gol, Allegri non è scarso, ma è la peggior Juve degli ultimi 30 anni. Siamo troppo attratti dal bello, ma non sempre il bello paga. Giusto godere della partita di ieri ma ricordiamoci che abbiamo sempre un ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, poi magari festeggiamo

Quarta terzino destro? Può andare bene in qualche partita, perchè lui ti legge la giocata, ma non ha le caratteristiche per fare su e giù sulla fascia, in determinate situazioni puoi pensare di usufruirlo"

Berardi può fare la differenza, è nel pieno, lo ha fregato anche il carattere nella sua crescita. In questo momento è l'esterno più forte che abbiamo in Italia, più estroso in circolazione. I nostri esterni sono forti, per le qualità che hanno possono fare molto di più.

Cabral non è una prima punta, gli va dato tempo di imparare e va messo nella miglior situazione per fargli fare gol. In certe situazione magari si può vedere come si gioca con le due punti anche se in questo momento Italiano fa bene a proseguire la strada che ha intrapreso.

Andare in Europa con la Coppa Italia o con il campionato? Difficile in entrambi i casi, adesso tutti stanno bene e giocheranno una volta a settimana quindi ogni partita sarà davvero più complicata.

Avanzare Torreira mettendo Amrabat in copertura? Non penso che Italiano che cambia sistema di gioco, ma è anche vero che Torreira non viene marcato perchè arriva da lontano, magari se gioca più vicino alla porta viene mercato di più.

Riscattare Piatek? Secondo me se spendi 15 milioni per Cabral la vedo dura, a meno che ti faccia davvero la differenza, per il gioco di Italiano fa un po' fatica. Gli esterni per me vanno poco dentro, tagliano poco dentro, devono avvicinarsi di più agli attaccanti. Contro la Juventus per me erano troppo larghi, bisogna creare la superiorità numerica. In proiezione futura la Fiorentina c'è, bisogna solo trovare un attaccante che faccia 20 gol"

LA FIORENTINA DIVENTA UN MANGA GIAPPONESE

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