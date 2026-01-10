Nazione rivela: “De Vrij in ottica Mondiale potrebbe chiedere la cessione all’Inter. Fiorentina interessata”

Goretti e Paratici si stanno concentrando anche sul difensore da prendere per la Fiorentina. Con l’uscita imminente di Viti (tornerà al Nizza per poi andare in prestito alla Sampdoria) e quella di Pablo Marí. I nomi che circolano rimangono gli stessi da giorni. De Vrij potrebbe chiedere la cessione all’Inter in ottica Mondiale. E a quel punto la Fiorentina sarebbe interessata. Così come piacciono Coppola e Dragusin, per il quale però il Tottenham vuole un obbligo di riscatto. Lo scrive La Nazione.