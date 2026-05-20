Sentite l'agente di de Vrij: "Fiorentina solo rumors a gennaio. Adesso parleremo con l’Inter del futuro"

Federico Pastorello, agente del difensore olandese dell'Inter Stefan de Vrij, è stato intervistato da TMW a margine della presentazione del Golden Boy. Rispondendo ad una domanda sul futuro del suo assistito, ha affermato

Federico Pastorello, agente del difensore olandese dell'Inter Stefan de Vrij, è stato intervistato da TMW a margine della presentazione del Golden Boy. Rispondendo ad una domanda sul futuro del suo assistito, ha affermato: "Per il momento l'Inter non ha fatto passi ufficiali, vedremo. C'è tempo, il dialogo con la società è costante, ma non abbiamo ancora preso una decisione. Stefan valuterebbe un'offerta con attenzione, anche se dopo 12-13 anni d'Italia, fare un'esperienza in un altro campionato può essere un'alternativa, ma tutto è possibile. Ancora è presto".

A gennaio, l'ipotesi di vederlo alla Fiorentina era solamente un rumors? "È stato più un rumours, quest'anno ha giocato meno del normale e abbiamo avuto almeno 4-5 club interessati dalla Spagna, dalla Germania e dall'Arabia Saudita, tuttavia abbiamo deciso di rimanere e finire l'anno all'Inter".