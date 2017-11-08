La stella della Lazio Stefan De Vrij sceglie e si gode Firenze per passare i giorni liberi dal campionato

Il difensore della Lazio Stefan de Vrij, grande protagonista della formazione di Simone Inzaghi e oggetto di mercato dei più grandi club d'Europa ha scelto di vivere a Firenze i giorni liberi del camp...

Il difensore della Lazio Stefan de Vrij, grande protagonista della formazione di Simone Inzaghi e oggetto di mercato dei più grandi club d'Europa ha scelto di vivere a Firenze i giorni liberi del campionato. Il centrale olandese infatti si è concesso giorni di relax in riva all'Arno.

Ecco le foto della sua vacanza fiorentina

Stefan de Vrij in vacanza a Firenze