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La stella della Lazio Stefan De Vrij sceglie e si gode Firenze per passare i giorni liberi dal campionato

Il difensore della Lazio Stefan de Vrij, grande protagonista della formazione di Simone Inzaghi e oggetto di mercato dei più grandi club d'Europa ha scelto di vivere a Firenze i giorni liberi del camp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 14:02
La stella della Lazio Stefan De Vrij sceglie e si gode Firenze per passare i giorni liberi dal campionato -
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Il difensore della Lazio Stefan de Vrij, grande protagonista della formazione di Simone Inzaghi e oggetto di mercato dei più grandi club d'Europa ha scelto di vivere a Firenze i giorni liberi del campionato. Il centrale olandese infatti si è concesso giorni di relax in riva all'Arno.

Ecco le foto della sua vacanza fiorentina

Stefan de Vrij in vacanza a Firenze
Stefan de Vrij in vacanza a Firenze (2)

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