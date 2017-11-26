FIORENTINA SOTTO 1-0 ALL'INTERVALLO, DECISIVA LA RETE DI DE VRIJ ALL'OLIMPICO. VIOLA SPENTI...

Primo tempo opaco dei Viola nella gara dell'Olimpico, nella quale i biancocelesti hanno ottenuto il vantaggio meritatamente dopo aver condotto il gioco per buona parte della prima frazione. La rete ch...

Primo tempo opaco dei Viola nella gara dell'Olimpico, nella quale i biancocelesti hanno ottenuto il vantaggio meritatamente dopo aver condotto il gioco per buona parte della prima frazione. La rete che decide finora il match è arrivata al 24' sugli sviluppi di un calcio piazzato ben battuto da Luis Alberto, bravo a pescare in piena area la testa di Stefan De Vrij, ormai sfuggito alla marcatura di Pezzella e abile nel superare Sportiello con un'incornata. La manovra offensiva degli uomini di Pioli è stata fino a questo momento molto sterile e prevedibile, urge una svolta nella ripresa per non incappare in un'altra sconfitta.