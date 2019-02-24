Gol Simeone o autogol? La Lega Calcio ha deciso, decisivo il tocco di De Vrij, è autogol

Fiorentina-Inter parte su ritmi altissimi e arriva subito un episodio dubbio dopo pochi secondi di gioco. In occasione del vantaggio viola Simeone ha deviato il cross basso di Chiesa, ma la palla è en...

A cura di Redazione Labaroviola 24 febbraio 2019 21:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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