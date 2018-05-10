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Inter, che colpo! Preso De Vrij a parametro zero, i dettagli dell'accordo

Il campionato non è ancora finito, ma il calciomercato incombe e qualcuno ha già iniziato a piazzare i primi colpi... Si tratta dell'Inter che, battendo sul tempo la concorrenza, è riuscita ad assicur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 15:55
Inter, che colpo! Preso De Vrij a parametro zero, i dettagli dell'accordo -
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Il campionato non è ancora finito, ma il calciomercato incombe e qualcuno ha già iniziato a piazzare i primi colpi... Si tratta dell'Inter che, battendo sul tempo la concorrenza, è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Stefan De Vrij, difensore attualmente in forza alla Lazio.

Il contratto che lega l'olandese alla società di Claudio Lotito è in scadenza e le due parti non sono riuscite a trovare un accordo soddisfacente al fine di concretizzare il rinnovo. Ecco che quindi la società di Suning è piombata sul classe '92, al quale è stato offerto un contratto quinquennale da 4,2 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.

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