Inter, che colpo! Preso De Vrij a parametro zero, i dettagli dell'accordo

Il campionato non è ancora finito, ma il calciomercato incombe e qualcuno ha già iniziato a piazzare i primi colpi... Si tratta dell'Inter che, battendo sul tempo la concorrenza, è riuscita ad assicur...

Il campionato non è ancora finito, ma il calciomercato incombe e qualcuno ha già iniziato a piazzare i primi colpi... Si tratta dell'Inter che, battendo sul tempo la concorrenza, è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Stefan De Vrij, difensore attualmente in forza alla Lazio.

Il contratto che lega l'olandese alla società di Claudio Lotito è in scadenza e le due parti non sono riuscite a trovare un accordo soddisfacente al fine di concretizzare il rinnovo. Ecco che quindi la società di Suning è piombata sul classe '92, al quale è stato offerto un contratto quinquennale da 4,2 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.