De Vrij: “La Fiorentina è temibile. Questa gara è fondamentale per il nostro percorso, siamo carichi”

Il difensore olandese dell’Inter, Stefan De Vrij, ha parlato ai microfoni di Inter TV, nel pre gara di un infuocato Fiorentina-Inter delle 20:45. Le sue parole:

“Bisognerà essere concentrati, non solo in difesa, ma come squadra perché la Fiorentina è temibile. I tre punti ci servono e dovremo dare il massimo. Sappiamo quanto è importante questo match: si tratta di una gara fondamentale per il nostro percorso e siamo carichi”

