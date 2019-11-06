Carmignani: "Un Parma da manuale nel primo tempo, Gervinho l'emblema. Nella ripresa.."

Rispondendo alle domande di SportParma.com, Gedeone Carmignani ha commentato il pareggio esterno dei crociati contro la Fiorentina: "Il Parma ha cominciato la partita col piglio giusto, aveva idea di...

Rispondendo alle domande di SportParma.com, Gedeone Carmignani ha commentato il pareggio esterno dei crociati contro la Fiorentina: "Il Parma ha cominciato la partita col piglio giusto, aveva idea di proporre il proprio calcio, ha avuto una buona impronta. Il gol e la prova di Gervinho è l'emblema, fase difensiva fatta nella maniera giusta, lancio per il capitano in campo aperto e gol. Nel secondo tempo c'è stata un'altra partita più per merito della Fiorentina che per demeriti del Parma. Alla fine il pari ci sta, i viola nella ripresa hanno spinto e potevano anche sorpassare i ducali. Scozzarella è uno dei simboli della squadra, è la dimostrazione che alcuni giocatori possono stare in Serie A dopo una carriera nelle serie minori".

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