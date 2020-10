Nazione, Pinamonti, la Fiorentina l’aveva chiesto all’Inter. Gervinho-De Paul? Mai trattati

Nell’ultimo giorno di mercato la Fiorentina ha ufficializzato Martinez Quarta, Barreca e Callejon. Chi manca? Il centravanti. Accordo Napoli-Fiorentina per Arkadiusz Milik c’era ma il polacco non ha mai aperto alla cessione. Muro dell’Hertha Berlino per Krzysztof Piatek. Gervinho e De Paul? Nessun contatto. I viola avevano fatto, a sorpresa, un tentativo per Pinamonti dell’Inter. Ora occhio a chi resta svincolato, Mario Mandzukic su tutti. Lo scrive La Nazione.

