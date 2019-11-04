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Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.."

Queste le parole di Giovanni Galli sulla partita di ieri pareggiata col Parma all'emittente Lady Radio: “Come avevo pronosticato in settimana il Parma era una squadra difficile da affrontare, perché è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 22:42
Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.." -
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Queste le parole di Giovanni Galli sulla partita di ieri pareggiata col Parma all'emittente Lady Radio: “Come avevo pronosticato in settimana il Parma era una squadra difficile da affrontare, perché è una formazione che si difende bene e attacca alla grande di rimessa. Karamoh e Gervinho sono attaccanti formidabili negli spazi larghi. I giocatori del Parma si coprono bene e buttano il pallone là davanti dove sanno che fi sono quei due che risolvono. Per la Fiorentina sarà sicuramente più facile vincere a Parma. Ieri la squadra di D’Aversa era tutta schierata a copertira do Sepe, pronta a colpire in velocità. Penso che la Fiorentina con le sue assenze e difficoltà alla fine sia riuscita ad ottenere un punto non semplice. Oggi non mettiamo il dito nella piaga, era una gara difficile e c’erano delle attenuanti per le assenze, anche delle responsabilità certo, ma non è questo il momento di fare polemica“.

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