Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.."

Queste le parole di Giovanni Galli sulla partita di ieri pareggiata col Parma all'emittente Lady Radio: “Come avevo pronosticato in settimana il Parma era una squadra difficile da affrontare, perché è...

Queste le parole di Giovanni Galli sulla partita di ieri pareggiata col Parma all'emittente Lady Radio: “Come avevo pronosticato in settimana il Parma era una squadra difficile da affrontare, perché è una formazione che si difende bene e attacca alla grande di rimessa. Karamoh e Gervinho sono attaccanti formidabili negli spazi larghi. I giocatori del Parma si coprono bene e buttano il pallone là davanti dove sanno che fi sono quei due che risolvono. Per la Fiorentina sarà sicuramente più facile vincere a Parma. Ieri la squadra di D’Aversa era tutta schierata a copertira do Sepe, pronta a colpire in velocità. Penso che la Fiorentina con le sue assenze e difficoltà alla fine sia riuscita ad ottenere un punto non semplice. Oggi non mettiamo il dito nella piaga, era una gara difficile e c’erano delle attenuanti per le assenze, anche delle responsabilità certo, ma non è questo il momento di fare polemica“.

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