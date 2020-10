Pedullà annuncia, la Fiorentina vuole Gervinho per l’attacco, chiesto al Parma l’ivoriano. Le ultime

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia, la Fiorentina si è inserita con forza su Gervinho, attaccante ivoriano del Parma classe 87. La società ducale per comprare Saponara dalla stessa Fiorentina ha posto come condizione la cessione di Gervinho che adesso interessa molto alla società viola dopo non essere riuscita a prendere nè Milik nè Piatek.

