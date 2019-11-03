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D'Aversa: "Potevamo fare meglio. Doppio fuorigioco fischiato a Gervinho? Abbiamo visto che non c'era"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Roberto D'Aversa allenatore del Parma nel post gara della sfida contro la Fiorentina: "Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, un po' meno del r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 21:14
D'Aversa: "Potevamo fare meglio. Doppio fuorigioco fischiato a Gervinho? Abbiamo visto che non c'era" - during the Serie A match between Parma Calcio and SSC Napoli at Stadio Ennio Tardini on February 24, 2019 in Parma, Italy.
during the Serie A match between Parma Calcio and SSC Napoli at Stadio Ennio Tardini on February 24, 2019 in Parma, Italy.
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Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Roberto D'Aversa allenatore del Parma nel post gara della sfida contro la Fiorentina: "Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, un po' meno del risultato dovevamo e potevamo fare meglio. In due situazioni è stato fermato Gervinho per fuorigioco ma abbiamo visto che non c'era. Karamoh ha una distorsione. Nel secondo tempo abbiamo sofferto e ci stava, la Fiorentina ha dei giocatori importanti. Abbiamo la rosa un po' corta ora ma speriamo di recuperare qualche calciatore in settimana. La prossima gara contro la Roma sarà difficile".

 

 

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