Corriere Fiorentino, Milenkovic, si teme la stangata dopo il faccia a faccia con Belotti

Per la squadra di Prandelli sarà una settimana corta e faticosa, in particolare in queste ore c’è attesa per conoscere il comunicato del giudice sportivo. Sì perchè il difensore serbo, espulso dopo il faccia a faccia con Belotti rischia di saltare due partite. La sentenza è attesa per oggi al massimo domani se il giudice dovesse prendersi qualche ora in più. Lo riporta il Corriere Fiorentino oggi in edicola.

