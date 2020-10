Gazzetta, Fiorentina, la probabile formazione : Cutrone e Pulgar dal 1′, debutto per Barreca. In difesa…

È l’ora di Cutrone, scrive La Gazzetta dello Sport. Per la sfida di Coppa Italia di oggi pomeriggio Iachini proporrà per la prima volta in questa stagione da titolare l’ex Milan, che farà coppia in attacco con Kouame. Nella Fiorentina dovrebbe esserci anche il debutto del neo acquisto Barreca al posto di Biraghi. Al Franchi, 22 anni dopo, invece il Padova torna a respirare l’aria di Serie A. L’ultima volta fu nel 1998 e ancora in Coppa Italia, tre anni prima sullo stesso capo la squadra di Sandreani conquistò una storica salvezza nello spareggio contro il Genoa. Secondo la rosea i viola giocheranno con il 3-5-2. Tra i pali Terracciano, in difesa Martinez Quarta, Milenkovic e Igor, a centrocampo Venuti, Bonaventura, Pulgar, Duncan e Barreca. In attacco Kouame-Cutrone.

