Nazione, Pezzella, stop ricadute alla caviglia. Periodo di riposo per lui? L’operazione resta un’opzione

Preoccupano le condizioni di German Pezzella in casa Fiorentina. Ad inizio campionato ha saltato tre gare poi le ricadute avute nelle sfide contro Spezia e Udinese. Un trauma distorsivo sempre alla stessa caviglia. Lo staff medico viola sta valutando il da farsi, per ora non si esclude un’operazione ma più facie che si scelga la via del riposo. Lo scrive La Nazione.

