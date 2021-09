L’ex giocatore della Fiorentina, Antonio Barreca, ha parlato su Sky Sport della sua esperienza in maglia viola.

Queste le sue parole: “Sono reduce da un anno molto complicata, ho giocato poco alla Firenze, nonostante ci fossero dei buoni propositi quando sono arrivato. Non voglio fare ancora polemica, però non mi è stata data la possibilità per quanto fossi sempre stato a disposizione. Mentre al Lecce voglio anche riscattarmi dal punto di vista personale”.

LEGGI ANCHE: