Barreca: “Stagione deludente alla Fiorentina. Mi manca giocare, darò tutto a Lecce per rilanciarmi”

Antonio Barreca, ex giocatore viola e ore difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di CalcioLecce.it per parlare della sua deludente esperienza alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Alla Fiorentina la stagione è stata deludente ma adesso voglio rilanciarmi. Sono venuto al Lecce per giocare e dare il meglio di me. Voglio dare tutto, giocare mi mancava troppo. Adesso mi sento bene e voglio continuare a migliorarmi”.

LEGGI ANCHE: