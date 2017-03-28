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Nazione: contatti per Barreca e Benassi avviati da febbraio

L'edizione odierna de La Nazione riporta che la Fiorentina avrebbe già avviato  contatti con il Torino dallo scorso 27 febbraio, quando le due squadre si incontrarono al Franchi (finì 2-2) per assicur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2017 11:34
Nazione: contatti per Barreca e Benassi avviati da febbraio -
Rassegna Stampa
Torino
Barreca
Benassi
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L'edizione odierna de La Nazione riporta che la Fiorentina avrebbe già avviato  contatti con il Torino dallo scorso 27 febbraio, quando le due squadre si incontrarono al Franchi (finì 2-2) per assicurarsi le prestazioni di Marco Benassi e Antonio Barreca. Ora Corvino vuole scalare le marce per assicurarsi i due giovani gioielli granata.

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