Nazione: contatti per Barreca e Benassi avviati da febbraio
L'edizione odierna de La Nazione riporta che la Fiorentina avrebbe già avviato contatti con il Torino dallo scorso 27 febbraio, quando le due squadre si incontrarono al Franchi (finì 2-2) per assicur...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2017 11:34
L'edizione odierna de La Nazione riporta che la Fiorentina avrebbe già avviato contatti con il Torino dallo scorso 27 febbraio, quando le due squadre si incontrarono al Franchi (finì 2-2) per assicurarsi le prestazioni di Marco Benassi e Antonio Barreca. Ora Corvino vuole scalare le marce per assicurarsi i due giovani gioielli granata.