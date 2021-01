Repubblica, Barreca in uscita dalla Fiorentina: valutazioni in corso sul suo futuro

Non sono attesi colpi di scena da qui a lunedì prossimo, quando si chiuderà il sipario sulla sessione invernale di contrattazioni. Certo potrebbe esserci spazio per qualche operazione da valutare attentamente. Da capire infatti il destino di Barreca, chiuso da Biraghi e impiegato per un totale di 76 minuti. Troppo poco, per un calciatore che si attendeva maggiore continuità e che invece ha trovato quasi sempre la panchina. Se chiedesse di andare altrove, insomma, la Fiorentina rifletterebbe e cercherebbe una soluzione che negli ultimi giorni si può sempre cogliere. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, (VIDEO): KOKORIN SI È ALLENATO AL FRANCHI, ECCO IL PRIMO GIORNO DEL RUSSO CON LA MAGLIA DELLA FIORENTINA