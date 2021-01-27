(VIDEO): Kokorin si è allenato al Franchi, ecco il primo giorno del russo con la maglia della Fiorentina
Inizia la sua avventura in Italia
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2021 09:23
In questi minuti sui canali ufficiali della Fiorentina è apparso un video nel quale il neo acquisto Aleksandr Kokorin si allena nel suo nuovo stadio, l'Artemio Franchi di Firenze. Il video, visto che è in notturna risale dunque a ieri in tarda serata. Inizia la sua avventura italiana.
LEGGI ANCHE, UFFICIALE, KOKORIN È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA: OGGI ALLE 17 VERRÀ PRESENTATO ALLA STAMPA
https://www.labaroviola.com/ufficiale-kokorin-nuovo-giocatore-fiorentina/129111/