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(VIDEO): Kokorin si è allenato al Franchi, ecco il primo giorno del russo con la maglia della Fiorentina

Inizia la sua avventura in Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2021 09:23
(VIDEO): Kokorin si è allenato al Franchi, ecco il primo giorno del russo con la maglia della Fiorentina - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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In questi minuti sui canali ufficiali della Fiorentina è apparso un video nel quale il neo acquisto Aleksandr Kokorin si allena nel suo nuovo stadio, l'Artemio Franchi di Firenze. Il video, visto che è in notturna risale dunque a ieri in tarda serata. Inizia la sua avventura italiana.


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