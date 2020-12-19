Barreca: "Partita condizionata da un rigore inesistente. Non so come sia possibile fare certi errori"

Antonio Barreca è intervenuto ai microfoni di Mixed Zone per commentare la partita contro l'Hellas Verona

Antonio Barreca è intervenuto ai microfoni di Mixed Zone, rubrica social di ACF Fiorentina, al termine della partita fra Fiorentina ed Hellas Verona. Le sue parole:

"È stata una partita molto difficile, combattuta, fatta sulle seconde palle. Sapevamo che loro sarebbero venuti a giocare così, è il loro stile di gioco in trasferta. Non è stata assolutamente facile, in più è stata condizionata da un rigore inesistente, non so come sia possibile dare certi rigori con il Var, però continuano a fare questi errori. C'è stata subito la nostra reazione e fortunatamente siamo riusciti a pareggiarla subito e potevamo anche vincerla.

Non giocavo da tanto tempo. Per me è stata dura inizialmente, ho cercato di prendere il ritmo e le distanze, devo continuare così e farmi trovare pronto quando il mister chiama. Abbiamo trovato una nostra identità in campo. Questa è la strada giusta e le vittorie arriveranno, ne sono certo"

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"Qualche anno fa sicuramente (ricordiamo che Barreca ha giocato nel Torino), ma ora sono alla Fiorentina e penso solo a questo. Sarà una partita difficile ma faremo la nostra partita"

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