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Notizie Mixed Zone Fiorentina

Dodò: "Giocare contro squadre che difendono a 5 non è facile. Speriamo di portare Firenze in semifinale"

11 aprile 2024 21:43

Pradè: "Fiorentina è stata feroce. Sottil ha dimostrato le sue qualità, può essere l'arma vincente"

03 dicembre 2023 18:30

Brekalo: "Due finali opportunità storica, possiamo vincere a Basilea. Sfortuna? Non riesco a segnare"

14 maggio 2023 18:29

Barreca: "Partita condizionata da un rigore inesistente. Non so come sia possibile fare certi errori"

19 dicembre 2020 22:17

Venuti: "C'è rammarico per le occasioni sprecate. Siamo soddisfatti della prestazione, si è visto il gruppo"

16 dicembre 2020 23:57

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