Notizie Mixed Zone Fiorentina

Dodò: "Giocare contro squadre che difendono a 5 non è facile. Speriamo di portare Firenze in semifinale"
11 aprile 2024 21:43
Pradè: "Fiorentina è stata feroce. Sottil ha dimostrato le sue qualità, può essere l'arma vincente"
03 dicembre 2023 18:30
Brekalo: "Due finali opportunità storica, possiamo vincere a Basilea. Sfortuna? Non riesco a segnare"
14 maggio 2023 18:29
Barreca: "Partita condizionata da un rigore inesistente. Non so come sia possibile fare certi errori"
19 dicembre 2020 22:17
Venuti: "C'è rammarico per le occasioni sprecate. Siamo soddisfatti della prestazione, si è visto il gruppo"
16 dicembre 2020 23:57
Archivio