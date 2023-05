Brekalo: “Due finali opportunità storica, possiamo vincere a Basilea. Sfortuna? Non riesco a segnare”

Josip Brekalo ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in zona mista dopo la vittoria contro l’Udinese. Ecco le sue parole:

“Vittoria di oggi? Vincere questa partita per pendere fiducia in vista del secondo tempo in Svizzera contro il Basilea.

Tifosi? Tutti insieme, giochiamo ogni tre giorni ed è difficile ma l’importante è stare tutti insieme anche con i tifosi perchè possiamo fare grandi cose.

Finale di Conference League? Un’opportunità storica per la Fiorentina e siamo capaci di vincere in Svizzera ed andare in finale.”

Di seguito le parole di Brekalo rilasciate in zona mista:

