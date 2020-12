Repubblica, rinforzi dal mercato: Amrabat il più utilizzato, poi Bonaventura. Borja Valero il più in forma

Dopo nove giornate di campionato, scrive oggi Repubblica, è tempo di fare anche un primo bilancio sugli acquisti estivi della Fiorentina. Da Martinez Quarta a Borja Valero, da Bonaventura a Callejon passando anche per Barreca e Amrabat. Amrabat tra l’altro è il giocatore maggiormente impiegato, dei nuovi acquisti, in tutte e otto le gare a disposizione (721′). Nella classifica dei più impiegato c’è, al secondo posto, Bonaventura. Anche l’ex Milan può contare su 8 presenze (517′) ma con un rendimento in calo dal punto di vista fisico. Callejon è il terzo per minutaggio tra i nuovi acquisti. Poco spazio finora anche per Borja Valero. Eppure è parso tra i più in forma dopo un inizio stagione nel quale ha lavorato duramente per rimettersi in carreggiato. Martinez Quarta ha più minuti nelle gambe di Borja Valero ma soltanto due presenze. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, FIORENTINA, MARTEDÌ-MERCOLEDÌ VERTICE DI MERCATO. PIATEK? PUÒ ARRIVARE GIÀ A GENNAIO