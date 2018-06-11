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Nazione, contatti tra Fiorentina e Torino. Si vuole lo scambio Biraghi-Barreca

“Biraghi-Barreca, doppio scambio con il Torino. C’è anche Pellegrini”. Titola così stamani l'edizione odierna de "La Nazione"..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 10:03
Nazione, contatti tra Fiorentina e Torino. Si vuole lo scambio Biraghi-Barreca - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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“Biraghi-Barreca, doppio scambio con il Torino. C’è anche Pellegrini”. Titola così stamani l'edizione odierna de "La Nazione". I contatti tra Fiorentina e granata si fanno sempre più intensi e la volontà di fare lo scambio tra questi due giocatori è sempre più forte. A Mazzarri, infatti, il terzino sinistro viola che nella scorsa ha disputato delle buone partite piace molto.

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