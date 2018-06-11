Nazione, contatti tra Fiorentina e Torino. Si vuole lo scambio Biraghi-Barreca

“Biraghi-Barreca, doppio scambio con il Torino. C’è anche Pellegrini”. Titola così stamani l'edizione odierna de "La Nazione"..

“Biraghi-Barreca, doppio scambio con il Torino. C’è anche Pellegrini”. Titola così stamani l'edizione odierna de "La Nazione". I contatti tra Fiorentina e granata si fanno sempre più intensi e la volontà di fare lo scambio tra questi due giocatori è sempre più forte. A Mazzarri, infatti, il terzino sinistro viola che nella scorsa ha disputato delle buone partite piace molto.