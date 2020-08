TMW, la Fiorentina accelera per Piatek-Torreira. Spunta l’idea Barreca. Le ultime

Secondo Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina al lavoro sul mercato. Può essere una settimana importante per Lucas Torreira e Krzysztof Piatek. Contatti in corso tra il club viola e gli entourage dei calciatori, si proverà ad accelerare in questi giorni. In difesa sembrano diminuire le possibilità di vedere di nuovo Cristiano Piccini in viola. L’ultima idea, oltre Reca dell’Atalanta, è Antonio Barreca del Genoa, una possibilità che può diventare concreta nelle prossime settimane. La Fiorentina si muove e prova ad accelerare per Piatek e Torreira. E in difesa il nome nuovo è Barreca…

LE FOTO DEL PRIMO ALLENAMENTO DELLA FIORENTINA, NUOVA DIVISA FIRMATA DA KAPPA