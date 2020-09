Tuttosport, chi sarà il vice-Biraghi? In pole c’è Ken Sema, subito dietro spunta Barreca

La Fiorentina accelera per colmare quella che Daniele Pradè ha definito la principale lacuna: un’alternativa a sinistra a Biraghi. Ad ora non sembra scaldare la pista che porta ad un eventuale ritorno di Dalbert e si raffredda quella che conduce a Davide Santon. In cima alle preferenze resiste la candidatura di Ken Sema, rientrato al Watford. La sua valutazione è intorno ai cinque milioni. Subito dietro Antonio Barreca legato al Monaco per altre due stagioni valutato poco più di 3 milioni. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, CHIESA HA IN TESTA SOLO LA JUVENTUS