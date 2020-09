Tuttosport, Chiesa ha in testa solo la Juventus: i bianconeri lo vogliono acquistare in leasing

Il primo nome della lista ma non è detto che arrivi primo al traguardo è sempre Federico Chiesa. I contatti con la Fiorentina proseguono tramite i soliti intermediari. Alla Continassa hanno in testa un piano stile Morata, una sorta di acquisto in leasing del figlio d’arte. Prima di verificare la disponibilità del patron viola Rocco Commisso segnalato comunque più aperto del passato ala cessione del suo gioiello che ha il contratto in scadenza 2022, i bianconeri devono cedere Douglas Costa. E a incrociare le dita è lo stesso Chiesa, che come la scorsa estate sembra avere in testa solo la Juventus. Non a caso il 22enne ha rifiutato tutte le possibili destinazione estere. Chiesa vuole retare in Italia in ottica Europa e soprattutto vorrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo. Lo scrive Tuttosport.

