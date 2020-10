Gazzetta, Barreca alla Fiorentina in prestito con riscatto fissato a 5 milioni. Milenkovic fuori dal mercato

La Fiorentina è molto attenta alle manovre nel pacchetto arretrato. Se Milenkovic pare ormai fuori dal mercato, la situazione di Pezzella lascia ancora qualche piccolo margine di dubbio. Martinez Quarta potrebbe non arrivare subito a Firenze malgrado l’accordo di massima con il River Plate. Trattativa che, in caso, potrebbe concretizzarsi a gennaio visto il gradimento reciproco. Arriverà sicuramente un vice Biraghi che i viola hanno individuato in Antonio Barreca (’95). L’accordo con il Monaco è praticamente fatto e l’esterno si trasferirebbe a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

